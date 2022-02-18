18 февраля 2022

В ХМАО объявили тендер на газификацию. Список муниципалитетов

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, экскаватор, траншея, земляные работы, газификация, раскопки, прокладка газопровода
В ХМАО объявили тендер на догазификацию восьми муниципалитетов Фото:

В ХМАО объявили конкурс на строительство объектов газоснабжения в Советском и Югорске, а также в Ханты-Мансийском, Березовском, Советском, Белоярском, Октябрьском и Нефтеюганском районах. Общая сумма контрактов составляет больше 170 млн рублей. Информация опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Конкурс в электронной форме по отбору организации для выполнения работ проектно-изыскательских на строительство объектов газоснабжения», — сказано в описании закупки. Заказчиком выступает АО «Газпром газораспределение Север».

Ранее URA.RU писало, что в минувшем году представители властей ХМАО и руководство компании «Газпром» обсудили планы по газификации района. Догазификация муниципалитетов Югры проходит до 2023 года в рамках выполнения поручений президента РФ.

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В ХМАО объявили конкурс на строительство объектов газоснабжения в Советском и Югорске, а также в Ханты-Мансийском, Березовском, Советском, Белоярском, Октябрьском и Нефтеюганском районах. Общая сумма контрактов составляет больше 170 млн рублей. Информация опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Конкурс в электронной форме по отбору организации для выполнения работ проектно-изыскательских на строительство объектов газоснабжения», — сказано в описании закупки. Заказчиком выступает АО «Газпром газораспределение Север». Ранее URA.RU писало, что в минувшем году представители властей ХМАО и руководство компании «Газпром» обсудили планы по газификации района. Догазификация муниципалитетов Югры проходит до 2023 года в рамках выполнения поручений президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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