В ХМАО объявили тендер на догазификацию восьми муниципалитетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО объявили конкурс на строительство объектов газоснабжения в Советском и Югорске, а также в Ханты-Мансийском, Березовском, Советском, Белоярском, Октябрьском и Нефтеюганском районах. Общая сумма контрактов составляет больше 170 млн рублей. Информация опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Конкурс в электронной форме по отбору организации для выполнения работ проектно-изыскательских на строительство объектов газоснабжения», — сказано в описании закупки. Заказчиком выступает АО «Газпром газораспределение Север».

Ранее URA.RU писало, что в минувшем году представители властей ХМАО и руководство компании «Газпром» обсудили планы по газификации района. Догазификация муниципалитетов Югры проходит до 2023 года в рамках выполнения поручений президента РФ.