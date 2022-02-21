21 февраля 2022
18 февраля 2022

Губернатор ХМАО прекратила спор чиновников из-за дистанта

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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила разобраться с вопросом дистанта в течение двух дней Фото:

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила перевести на дистанционный формат обучения все школы в шести муниципалитетах. Однако директор департамента образования Югры Алексей Дренин заверил, что доля заразившихся школьников повысилась только в двух муниципалитетах, а родители выступают против дистанта. Спор чиновников прекратила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Предлагаем введение образовательного процесса в не очном формате среди школьников Нягани, Югорска, Урая, Ханты-Мансийска, Советского и Белоярского района. В остальных муниципалитетах, при решении вопроса о закрытии школ, нужно смотреть и проводить анализ посещаемости», — сказала Соловьева во время оперативного штаба Югры.

После отчета Соловьевой директор окружного депобразования заявил, что доля заразившихся школьников превышает 10% в двух муниципалитетах из озвученных Роспотребнадзором, а родители выступают против перевода на дистанционный формат обучения. «Коллеги действуют согласно алгоритмам. В настоящий момент только в двух муниципалитетах мы фиксируем превышение 10% порога, это Белоярский район и Урай. Я бы просил проработать вопрос, чтобы разобраться в ситуации и дать соответствующие рекомендации», — сказал Дренин. После этого глава региона поручила совместно проработать вопрос и принять необходимое решение в течение двух дней.

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Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила перевести на дистанционный формат обучения все школы в шести муниципалитетах. Однако директор департамента образования Югры Алексей Дренин заверил, что доля заразившихся школьников повысилась только в двух муниципалитетах, а родители выступают против дистанта. Спор чиновников прекратила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Предлагаем введение образовательного процесса в не очном формате среди школьников Нягани, Югорска, Урая, Ханты-Мансийска, Советского и Белоярского района. В остальных муниципалитетах, при решении вопроса о закрытии школ, нужно смотреть и проводить анализ посещаемости», — сказала Соловьева во время оперативного штаба Югры. После отчета Соловьевой директор окружного депобразования заявил, что доля заразившихся школьников превышает 10% в двух муниципалитетах из озвученных Роспотребнадзором, а родители выступают против перевода на дистанционный формат обучения. «Коллеги действуют согласно алгоритмам. В настоящий момент только в двух муниципалитетах мы фиксируем превышение 10% порога, это Белоярский район и Урай. Я бы просил проработать вопрос, чтобы разобраться в ситуации и дать соответствующие рекомендации», — сказал Дренин. После этого глава региона поручила совместно проработать вопрос и принять необходимое решение в течение двух дней.
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