Губернатор ХМАО прекратила спор чиновников из-за дистанта

22 февраля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила разобраться с вопросом дистанта в течение двух дней Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила перевести на дистанционный формат обучения все школы в шести муниципалитетах. Однако директор департамента образования Югры Алексей Дренин заверил, что доля заразившихся школьников повысилась только в двух муниципалитетах, а родители выступают против дистанта. Спор чиновников прекратила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Предлагаем введение образовательного процесса в не очном формате среди школьников Нягани, Югорска, Урая, Ханты-Мансийска, Советского и Белоярского района. В остальных муниципалитетах, при решении вопроса о закрытии школ, нужно смотреть и проводить анализ посещаемости», — сказала Соловьева во время оперативного штаба Югры. После отчета Соловьевой директор окружного депобразования заявил, что доля заразившихся школьников превышает 10% в двух муниципалитетах из озвученных Роспотребнадзором, а родители выступают против перевода на дистанционный формат обучения. «Коллеги действуют согласно алгоритмам. В настоящий момент только в двух муниципалитетах мы фиксируем превышение 10% порога, это Белоярский район и Урай. Я бы просил проработать вопрос, чтобы разобраться в ситуации и дать соответствующие рекомендации», — сказал Дренин. После этого глава региона поручила совместно проработать вопрос и принять необходимое решение в течение двух дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила перевести на дистанционный формат обучения все школы в шести муниципалитетах. Однако директор департамента образования Югры Алексей Дренин заверил, что доля заразившихся школьников повысилась только в двух муниципалитетах, а родители выступают против дистанта. Спор чиновников прекратила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Предлагаем введение образовательного процесса в не очном формате среди школьников Нягани, Югорска, Урая, Ханты-Мансийска, Советского и Белоярского района. В остальных муниципалитетах, при решении вопроса о закрытии школ, нужно смотреть и проводить анализ посещаемости», — сказала Соловьева во время оперативного штаба Югры. После отчета Соловьевой директор окружного депобразования заявил, что доля заразившихся школьников превышает 10% в двух муниципалитетах из озвученных Роспотребнадзором, а родители выступают против перевода на дистанционный формат обучения. «Коллеги действуют согласно алгоритмам. В настоящий момент только в двух муниципалитетах мы фиксируем превышение 10% порога, это Белоярский район и Урай. Я бы просил проработать вопрос, чтобы разобраться в ситуации и дать соответствующие рекомендации», — сказал Дренин. После этого глава региона поручила совместно проработать вопрос и принять необходимое решение в течение двух дней.