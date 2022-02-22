Госохрана разрешила УГМК застроить сквер в центре Екатеринбурга

Офисник УГМК появится напротив Литквартала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия выдало разрешение на строительство офисника в сквере напротив Литературного квартала в центре Екатеринбурга. Соответствующее заключение опубликовано на сайте ведомства. Эксперты пришли к выводу, что стройка не навредит историческому «Зданию страховой кассы» 1924 года.

«Рассмотрев проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения „Здание Страховой кассы“, экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия установления зон охраны и требований к градостроительным регламентам», — говорится в акте историко-культурной эксперты.

Сквер возле здания включен в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2). Офисный центр, который там построит УГМК (участок в аренде у связанного с холдингом ООО «Екатеринбург-Сити»), не должно быть выше 34 метров. Археологические работы на территории проводились с осени 2021 года.

Как писало URA.RU, городские власти выдвинули УГМК условие: поскольку компания строится напротив Литквартала, она должна будет вложиться в его реконструкцию к 2023 году. Ходя гендиректор «УГМК-Застройщика» Евгений Мордовин ранее говорил корреспонденту, что о наличии такой договоренности ему неизвестно.

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