Общественник: Россия нужна IT-гигантам Meta, Zoom и Twitter

22 февраля 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Иностранные IT-гиганты приступили к выполнению российского закона о «приземлении» Фото: Анна Майорова © URA.RU Решение иностранных компаний Meta (Facebook, Instagram), Zoom и Twitter исполнять требования закона о «приземлении» в РФ говорит о том, что IT-гигантам нужен российский рынок. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов. В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России. «Даже такие IT-гиганты, как Twitter и Meta приступили к „приземлению“. Это свидетельствует о том, что в требованиях закона нет ничего невыполнимого, а также о том, что российский рынок интересен и важен зарубежному бигтеху. Вопреки опасениям некоторых экспертов, что регуляторные требования приведут к тому, что IT-гиганты уйдут из России, мы видим — этого не происходит. Хоть и медленно, затягивая решения и реальные действия, но бигтех все-таки исполняет требования российского законодательства», — сказал Вадим Виноградов. Как отметил доктор юридических наук, закон о «приземлении» зарубежных компаний позволит защитить интересы граждан России внутри страны. «Нормы закона о „приземлении“ направлены, в первую очередь, на то, чтобы IT-гиганты, зарабатывающие на российских пользователях, уважали их интересы и цифровые права, а также чтобы была возможность диалога IT-гигантов с российскими регуляторами. Открытие офисов позволит гражданам оперативно решать возникающие у них вопросы, получать ответы на вопросы о действиях IT-гигантов, например, немотивированных ограничениях контента или блокировках», — уточнил собеседник агентства. По словам Виноградова, регуляторные органы должны внимательно следить за тем, как иностранные компании исполняют российское законодательство. «Регулятор должен продолжать стоять на том, что компании, зарабатывающие в России, обязаны исполнять отечественное законодательство. Мы видим, что одного лишь анонса со стороны РКН о возможном применении предусмотренных санкций за нарушение закона оказалось достаточно для того, чтобы Meta приступила к „приземлению“», — заключил член Общественной палаты РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение иностранных компаний Meta (Facebook, Instagram), Zoom и Twitter исполнять требования закона о «приземлении» в РФ говорит о том, что IT-гигантам нужен российский рынок. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов. В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России. «Даже такие IT-гиганты, как Twitter и Meta приступили к „приземлению“. Это свидетельствует о том, что в требованиях закона нет ничего невыполнимого, а также о том, что российский рынок интересен и важен зарубежному бигтеху. Вопреки опасениям некоторых экспертов, что регуляторные требования приведут к тому, что IT-гиганты уйдут из России, мы видим — этого не происходит. Хоть и медленно, затягивая решения и реальные действия, но бигтех все-таки исполняет требования российского законодательства», — сказал Вадим Виноградов. Как отметил доктор юридических наук, закон о «приземлении» зарубежных компаний позволит защитить интересы граждан России внутри страны. «Нормы закона о „приземлении“ направлены, в первую очередь, на то, чтобы IT-гиганты, зарабатывающие на российских пользователях, уважали их интересы и цифровые права, а также чтобы была возможность диалога IT-гигантов с российскими регуляторами. Открытие офисов позволит гражданам оперативно решать возникающие у них вопросы, получать ответы на вопросы о действиях IT-гигантов, например, немотивированных ограничениях контента или блокировках», — уточнил собеседник агентства. По словам Виноградова, регуляторные органы должны внимательно следить за тем, как иностранные компании исполняют российское законодательство. «Регулятор должен продолжать стоять на том, что компании, зарабатывающие в России, обязаны исполнять отечественное законодательство. Мы видим, что одного лишь анонса со стороны РКН о возможном применении предусмотренных санкций за нарушение закона оказалось достаточно для того, чтобы Meta приступила к „приземлению“», — заключил член Общественной палаты РФ.