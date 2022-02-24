«Известия»: цены на электронику в России взлетят на 30%

В России ожидается рост цен на электронику на 10-30% из-за нестабильной геополитической ситуации. Об этом рассказали источники, близкие к ритейлерам, а также участники рынка.
«Уже сейчас часть поставщиков объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен, по нашим прогнозам, можно ожидать их роста на 10—30%», — поделился с «Известиями» собеседник издания. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что виной тому переоценка курса доллара в ряде торговый сетей на 15-30%.
Ресурс iPhones.ru отметил, что в сети DNS резко выросли цены на iPhone и ряд других смартфонов Apple. Например, iPhone 13 с памятью 128 Гб, который стоил 79,99 тысяч рублей, теперь продается в магазинах ритейлера почти за 104 тысяч рублей. В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили, что особой популярностью пользуются смартфоны iPhone и Xiaomi и умные часы Apple Watch.
По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, сейчас нет смысла покупать электронику, так как она уже подорожала в ряде торговых сетей. Он считает, что это плохая инвестиция в кризисное время.
На 24 февраля стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу, в некоторых цена поднялась до 110,48 рублей. Цены на газ в Европе выросли на 35% — до 1400 долларов за баррель. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка и банка «Открытие».
В России ожидается рост цен на электронику на 10-30% из-за нестабильной геополитической ситуации. Об этом рассказали источники, близкие к ритейлерам, а также участники рынка. «Уже сейчас часть поставщиков объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен, по нашим прогнозам, можно ожидать их роста на 10—30%», — поделился с «Известиями» собеседник издания. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что виной тому переоценка курса доллара в ряде торговый сетей на 15-30%. Ресурс iPhones.ru отметил, что в сети DNS резко выросли цены на iPhone и ряд других смартфонов Apple. Например, iPhone 13 с памятью 128 Гб, который стоил 79,99 тысяч рублей, теперь продается в магазинах ритейлера почти за 104 тысяч рублей. В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили, что особой популярностью пользуются смартфоны iPhone и Xiaomi и умные часы Apple Watch. По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, сейчас нет смысла покупать электронику, так как она уже подорожала в ряде торговых сетей. Он считает, что это плохая инвестиция в кризисное время. На 24 февраля стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу, в некоторых цена поднялась до 110,48 рублей. Цены на газ в Европе выросли на 35% — до 1400 долларов за баррель. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка и банка «Открытие».