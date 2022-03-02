В Челябинске закрылись магазины H&M

Торговые точки H&M в Челябинске временно закрыты (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске с 3 марта временно закрылись магазины H&M. Об этом URA.RU сообщили посетители торговых комплексов. В ТРК «Горки» подтвердили эту информацию.

«Магазины H&M закрылись по техническим причинам. За подробностями обращайтесь в головную компанию», — сообщили URA.RU в ТРК «Горки».

URA.RU связалось с ТРК «Алмаз». Там на звонок не ответили. Однако посетители комплекса сообщили, что магазин H&M закрыт.

«H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в опубликованном на сайте компании официальном заявлении.

H&M — международный бренд одежды, известный с 1947 года. Компания имеет почти 4,5 тысячи магазинов по всему миру и 130 в РФ. Выручка российской структуры бренда по данным на конец 2020 года достигала 49,5 млрд рублей, чистая прибыль — 5,3 млрд рублей. Выход зарубежных компаний с российского рынка обусловлен санкциями ЕС, направленными на ослабление российской экономики. Евросоюз ввел ограничения в связи с началом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее в Челябинске временно закрылись магазины Apple, но уже сегодня они заработали вновь. По мнению экспертов, санкции оказались неоправданно жесткими и ударили по бизнесу западных фирм.

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