04 марта 2022

Горячая линия по COVID-19 в Перми поменяла номер телефона

© Служба новостей «URA.RU»
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Звонки на единый номер — бесплатны Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер. Общекраевой прекращает работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сейчас звонки операторам колл-центра поступают по телефонным номерам двух горячих линий: общекраевой — 8 (342) 258-07-87, а с лета 2021 года — еще и федеральной — 122. После перехода на федеральный номер при наборе старого автоинформатор сообщит жителям о прекращении его работы и укажет, куда необходимо обратиться», — уточнили в пресс-службе.

Звонки для жителей бесплатны как со стационарных телефонов, так и с мобильных. При обращении на номер 122 в голосом меню нужно выбрать нужный раздел. Это может быть вызов скорой медицинской помощи, врача на дом, получение информации о бесплатных лекарствах.

В правительстве уточнили, что по вопросам, касающимся функций Роспотребнадзора, по-прежнему нужно звонить по телефонам ведомства: горячая линия — 8 (342) 211-48-48, круглосуточный консультационный центр — 8-800-555-49-43.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти сняли почти все ковидные ограничения. По-прежнему необходимо соблюдать масочный режим.

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В Пермском крае горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер. Общекраевой прекращает работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сейчас звонки операторам колл-центра поступают по телефонным номерам двух горячих линий: общекраевой — 8 (342) 258-07-87, а с лета 2021 года — еще и федеральной — 122. После перехода на федеральный номер при наборе старого автоинформатор сообщит жителям о прекращении его работы и укажет, куда необходимо обратиться», — уточнили в пресс-службе. Звонки для жителей бесплатны как со стационарных телефонов, так и с мобильных. При обращении на номер 122 в голосом меню нужно выбрать нужный раздел. Это может быть вызов скорой медицинской помощи, врача на дом, получение информации о бесплатных лекарствах. В правительстве уточнили, что по вопросам, касающимся функций Роспотребнадзора, по-прежнему нужно звонить по телефонам ведомства: горячая линия — 8 (342) 211-48-48, круглосуточный консультационный центр — 8-800-555-49-43. Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти сняли почти все ковидные ограничения. По-прежнему необходимо соблюдать масочный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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