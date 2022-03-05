Экс-премьер Украины напомнил о бегстве Зеленского в РФ в 2014-м

05 марта 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

В 2014 году Владимир Зеленский находился в России, заявил Николай Азаров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Россию в разгар конфликта на Украине в 2014 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Я смотрел и думал, он сам в армии не служил, то ли отлынивал. Зеленский находился в России в разгар конфликта 2014 года. Я думал, те, кто смотрит и слушает его, миллионы украинцев, служивших в армии, неужели не понимают, что это бутафория, все эти рвы и так далее», — передает слова Азарова «Пятый канал». Ранее Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной и потребовал от Запада дополнительной военной помощи. Он также заявил, что на Украину прибыли 16 тысяч иностранных наемников. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Россию в разгар конфликта на Украине в 2014 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Я смотрел и думал, он сам в армии не служил, то ли отлынивал. Зеленский находился в России в разгар конфликта 2014 года. Я думал, те, кто смотрит и слушает его, миллионы украинцев, служивших в армии, неужели не понимают, что это бутафория, все эти рвы и так далее», — передает слова Азарова «Пятый канал». Ранее Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной и потребовал от Запада дополнительной военной помощи. Он также заявил, что на Украину прибыли 16 тысяч иностранных наемников. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.