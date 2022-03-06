Захарова: спецслужбы НАТО вызывают россиян на «беседы»

06 марта 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила о беседах представителей США и других стран с россиянами, в том числе в аэропортах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецслужбы США, Польши и ряда других стран, в том числе входящих в Североатлантический альянс, задавали россиянам, взаимодействовавшим с российскими дипломатами за границей, вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «НАТО — это и Соединенные Штаты Америки, Польша, страны Прибалтики проводили, в том числе и специальные службы этих стран вызывали на некие беседы. Подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали абсолютно на открытых началах с дипломатами», — отметила она, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Она также отметила, что все эти связи вызвали сильное беспокойство Запада. Однако они были совершенно обычными и открытыми, пишет «Царьград». Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что в Вильнюсе напали на российского дипломата и применили к нему физическую силу. Однако прибалтийские страны не ставят перед собой задачу по охране российских загранучреждений, дополнила она. Ситуация с безопасностью дипломатов России во Франции тоже ухудшилась. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецслужбы США, Польши и ряда других стран, в том числе входящих в Североатлантический альянс, задавали россиянам, взаимодействовавшим с российскими дипломатами за границей, вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «НАТО — это и Соединенные Штаты Америки, Польша, страны Прибалтики проводили, в том числе и специальные службы этих стран вызывали на некие беседы. Подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали абсолютно на открытых началах с дипломатами», — отметила она, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Она также отметила, что все эти связи вызвали сильное беспокойство Запада. Однако они были совершенно обычными и открытыми, пишет «Царьград». Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что в Вильнюсе напали на российского дипломата и применили к нему физическую силу. Однако прибалтийские страны не ставят перед собой задачу по охране российских загранучреждений, дополнила она. Ситуация с безопасностью дипломатов России во Франции тоже ухудшилась. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков, сообщает RT.