Захарова: в Литве напали на российского дипломата

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила о том, что российского посла избили в Вильнюсе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Со стороны прибалтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии в отношении россиян усилились агрессивные действия. Так, в Вильнюсе напали на российского дипломата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты [протеста], однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны. Подозреваем, что такая задача и не ставится», — ее слова приводятся на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается также, что появилось все больше русофобии и все чаще слышны призывы к «применению силы» в отношении России. Захарова предупредила ответственности за агрессивные действия в отношении россиян.

После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской народных республик ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести на Украине спецоперацию. Цели — демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях ВС РФ. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

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Со стороны прибалтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии в отношении россиян усилились агрессивные действия. Так, в Вильнюсе напали на российского дипломата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты [протеста], однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны. Подозреваем, что такая задача и не ставится», — ее слова приводятся на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Отмечается также, что появилось все больше русофобии и все чаще слышны призывы к «применению силы» в отношении России. Захарова предупредила ответственности за агрессивные действия в отношении россиян. После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской народных республик ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести на Украине спецоперацию. Цели — демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях ВС РФ. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
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