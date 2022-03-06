МО: националисты угрожают гражданам Индии расправой

07 марта 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Националисты угрожают людям оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты угрозами пытались остановить граждан Индии за отказ эвакуироваться по опасным маршрутам. Об этом рассказали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ. «Вчера при эвакуации граждан Индии националисты, угрожая физической расправой с использованием оружия, запугивали иностранных граждан, отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины», — сказали в штабе. Кроме того, власти не выпускают мирных граждан из Мариуполя, хотя украинскими властями были взяты все обязательства по данному вопросу. Более того, националисты обстреляли группу китайцев, которые хотели перебраться на территорию России. Также власти Киева отказывают России во взаимодействии по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

Националисты угрозами пытались остановить граждан Индии за отказ эвакуироваться по опасным маршрутам. Об этом рассказали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ. «Вчера при эвакуации граждан Индии националисты, угрожая физической расправой с использованием оружия, запугивали иностранных граждан, отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины», — сказали в штабе. Кроме того, власти не выпускают мирных граждан из Мариуполя, хотя украинскими властями были взяты все обязательства по данному вопросу. Более того, националисты обстреляли группу китайцев, которые хотели перебраться на территорию России. Также власти Киева отказывают России во взаимодействии по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.