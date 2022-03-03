На Украине обстреляли граждан Китая, бежавших в Россию 03 марта 2022 в 16:22 Размер текста - 17 + Двое граждан были Китая ранены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове националисты обстреляли группу китайцев, которые планировали перебраться на территорию России. Информацию сообщает Минобороны России. «В Харькове нацисты обстреляли группу граждан из Китая, пытавшихся перейти на территорию России. Два человека серьезно ранены», — сообщает военное ведомство. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному проводят работу. Сторона РФ, по данным Минобороны, действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Украинские военные, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, а также используют их в качестве живых щитов, сообщали в Минобороны России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Харькове националисты обстреляли группу китайцев, которые планировали перебраться на территорию России. Информацию сообщает Минобороны России. «В Харькове нацисты обстреляли группу граждан из Китая, пытавшихся перейти на территорию России. Два человека серьезно ранены», — сообщает военное ведомство. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному проводят работу. Сторона РФ, по данным Минобороны, действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Украинские военные, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, а также используют их в качестве живых щитов, сообщали в Минобороны России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям