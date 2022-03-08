Погибшего на Украине пермяка представили к награде

Виталия Габтуллина представили к Госнаграде «Орден Мужества» (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Виталия Габтуллина, солдата из города Лысьва Пермского края, который погиб на Украине, представили к награждению «Орденом Мужества». Об этом сообщили в администрации Лысьвы.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, Виталий Раильевич Габтуллин представлен к Государственной награде „Орден Мужества“», — говорится на странице мэрии Лысьвы в соцсети «ВКонтакте». В сообщении приводятся слова командира войсковой части, где служил Габтуллин. По его словам, «Виталий проявил преданность Родине, верность военной присяге, в боевой обстановке проявил высокие качества воина».

О гибели 3 марта во время спецоперации на Украине 34-летнего Виталия Габтуллина стало известно в понедельник. 6 марта также подтвердилась гибель трех сотрудников ОМОНа из Пермского края. Они погибли при выполнении специальной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.