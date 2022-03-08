Налоговая взыскала с пермского оборонного завода крупный долг

Завод находится в банкротстве с 2005 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск налоговой службы по взысканию 564 млн рублей с ФГУП «Завод им. Дзержинского», которое производит комплектующие для боевых ракет. Информация об этом содержится на сайте суда.

«Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“ в бюджетную систему Российской Федерации задолженность по обязательным платежам в сумме 563 857 971,70 руб., а также в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 руб.», — говорится в решении суда. Решение в силу еще не вступило.

Налоговая служба отметила в иске, что выставила заводу счета на оплату во внесудебном порядке. Но счет должника в «Сбербанке», с которого планировалось списание, закрыли, и потому все поручения были возращены инспекции. Выставить повторное поручение в отношении другого счета (в банке «Открытие») налоговая посчитала себя не вправе, и потому обратилась в суд. Суд требования инспекции удовлетворил.

Завод им. Дзержинского был признан банкротом в 2005 году. Предприятие производит взрыватели и пиротехнику для современных систем вооружения, участвовало в выполнении гособоронзаказа. Ранее завод смог вернуть себе на баланс имущество, проданное 10 лет назад. Работники завода просили сенатора Алексея Пушкова помочь предприятию в списании долгов. Бывшие руководители завода были признаны виновными в хищениях.

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