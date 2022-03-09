Екатеринбуржцы скупают банковские карты за 9,5 тысячи

Екатеринбуржцы пытаются оформить карты системы UnionPay Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Екатеринбурга массово пытаются оформить карты с платежной системой UnionPay в «Россельхозбанке», где эта услуга стоит до 9,5 тысячи рублей. Об этом сообщили сами горожане.

«Жительница уральской столицы [провела] в отделении Россельхозбанка на улице Чайковского более часа, чтобы оформить карту», — передает информационное агентство ЕАН со ссылкой на сообщение екатеринбурженки. Она рассказала, что минимальная цена на карту UnionPay составляет 7,5 тысячи. В этом случае карта будет обезличена. Именная карта обойдется в 9,5 тысячи.

В пресс-центре «Россельхозбанка» не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Туда направлен запрос. Ранее представители банка подтверждали, что цены на оформление карты достигают 9,5 тысячи. При этом комиссия взимается только за выпуск карты, а дополнительных плат не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки увеличили стоимость карт с UnionPay. В Соцсетях жаловались, что тарифы выросли в десятки раз. Оплата по картам платежных систем Visa и MasterCard ограничена за пределами России. Внутри страны оплата принимается только по физическим картам, без использования систем ApplePay, GooglePay, SamsungPay.