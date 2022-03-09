Екатеринбуржцы устроили скандал в автобусе из-за оплаты проезда

Оплата по физическим картам Visa и MasterCard продолжает работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пассажиры автобусов в Екатеринбурге возмутились, что не могут оплатить проезд картами платежных систем Visa и MasterCard с помощью сервисов ApplePay, GooglePay, SamsungPay. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Соответствующее ограничение вступило в силу с 10 марта.

«Пассажиры заполненного автобуса возмущались, когда кондуктор требовал оплатить проезд не с помощью телефона, а физической картой. Из-за этого многие начинали суетиться, искать карту», — сообщил корреспондент. В некоторых случаях просьбы кондуктора приводили к скандалам и ссорам.

«Это мое право — как оплачивать», — сказала одна из пассажирок. Однако, когда ей дали возможность заплатить телефоном, оплата не проходила. Кондуктор пытался объяснить, что карты Visa и MasterCard не читаются при виртуальной оплате. При этом с картой «Мир» проблем не возникает.

Ранее на официальном сайте «Екарты» сообщалось, что с 10 марта карты Visa и MasterCard перестанут работать при оплате с помощью ApplePay, GooglePay, SamsungPay. При этом сами физические карты остаются рабочими. С их помощью можно оплатить проезд.