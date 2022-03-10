Пермский балет покидают иностранные артисты

Трое зарубежных артистов Пермского театра оперы и балета уезжают на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Труппу Пермского театра оперы и балеты решили на время покинуть трое иностранных артистов. В театре говорят, что они не уволены и смогут вернуться на пермскую сцену.

«Трое зарубежных артистов Пермского балета — Томонэ Кагава (Япония), Марко Гонзага (Бразилия) и Расмус Алгрен (Финляндия) приняли решение вернуться на родину», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на представителей Пермской оперы. О дате отъезда артистов и причинах не сообщается.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарии театра. На телефонные звонки глава пресс-службы не ответила. Ранее мы рассказывали, что иностранные легионеры, в том числе главный тренер, покинули пермский баскетбольный клуб «Парма».