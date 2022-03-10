10 марта 2022

Пермский балет покидают иностранные артисты

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Генеральный прогон балета Конек-Горбунок в Урал.Опера.Балет. Екатеринбург, балет, хореография
Трое зарубежных артистов Пермского театра оперы и балета уезжают на родину Фото:
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Труппу Пермского театра оперы и балеты решили на время покинуть трое иностранных артистов. В театре говорят, что они не уволены и смогут вернуться на пермскую сцену.

«Трое зарубежных артистов Пермского балета — Томонэ Кагава (Япония), Марко Гонзага (Бразилия) и Расмус Алгрен (Финляндия) приняли решение вернуться на родину», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на представителей Пермской оперы. О дате отъезда артистов и причинах не сообщается.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарии театра. На телефонные звонки глава пресс-службы не ответила. Ранее мы рассказывали, что иностранные легионеры, в том числе главный тренер, покинули пермский баскетбольный клуб «Парма».

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Труппу Пермского театра оперы и балеты решили на время покинуть трое иностранных артистов. В театре говорят, что они не уволены и смогут вернуться на пермскую сцену. «Трое зарубежных артистов Пермского балета — Томонэ Кагава (Япония), Марко Гонзага (Бразилия) и Расмус Алгрен (Финляндия) приняли решение вернуться на родину», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на представителей Пермской оперы. О дате отъезда артистов и причинах не сообщается. URA.RU не удалось получить оперативный комментарии театра. На телефонные звонки глава пресс-службы не ответила. Ранее мы рассказывали, что иностранные легионеры, в том числе главный тренер, покинули пермский баскетбольный клуб «Парма».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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