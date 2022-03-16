Пермяк погиб во время спецоперации на Украине

Житель Пермского края Дмитрий Поздеев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа.
«С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — говорится в сообщении администрации в официальной группе социально сети ВКонтакте.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.
Житель Пермского края Дмитрий Поздеев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. «С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — говорится в сообщении администрации в официальной группе социально сети ВКонтакте. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.