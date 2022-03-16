Пермяк погиб во время спецоперации на Украине 16 марта 2022 в 23:20 Размер текста - 17 + Дмитрий Поздеев погиб в Донбассе в ходе боевых действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Пермского края Дмитрий Поздеев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. «С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — говорится в сообщении администрации в официальной группе социально сети ВКонтакте. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Житель Пермского края Дмитрий Поздеев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. «С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — говорится в сообщении администрации в официальной группе социально сети ВКонтакте. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям