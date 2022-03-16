Пермяк погиб во время спецоперации на Украине

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Виды города. Тюмень, гвоздики, смерть, цветы, похороны, гвоздики на снегу
Дмитрий Поздеев погиб в Донбассе в ходе боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Пермского края Дмитрий Поздеев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа.

«С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — говорится в сообщении администрации в официальной группе социально сети ВКонтакте.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.

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Житель Пермского края Дмитрий Поздеев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. «С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — говорится в сообщении администрации в официальной группе социально сети ВКонтакте. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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