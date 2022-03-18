Уральский сомелье вложился в алтайскую «Красную поляну»

Соловьев подчеркивает, что планирует создавать что-то новое в пределах Алтая Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Уральский сомелье Семен Соловьев купил землю в Алтайском крае, где планирует осваивать новые бизнес-направления и развивать детский туризм. Об этом URA.RU рассказал основатель бутика «Винотека Соловьева».

«Купил землю в кластерном поселке на 700 участков в двух с половиной часах от единственного поблизости города Горно-Алтайска. У меня есть мысли заняться там определенными направлениями, связанные с рыболовством, землей и недвижимостью», — рассказал Соловьев. Он добавил, что хотел бы создать здесь детский лагерь с краткосрочным пребыванием.

Создатель «Винотеки Соловьева» подчеркнул, что для него покупка земли — это возможность диверсификации. «То есть, это не бегство от чего-то, а движение к чему-то. Я думаю, что к 45 годам я перешел на тот уровень, когда могу не только продавать, но и что-то создавать», — сообщил Соловьев. Также он рассказал, что рядом с купленной землей формируется кластер по типу «Красной поляны»: с горнолыжным курортом, экопоселком и отелем, в котором ему предложили открыть винотеку. От предложения он не отказался, потому что готов развивать регион и бизнес в новой среде обитания.