Около семи тысяч челябинцев пришли на фестиваль «Крымская весна» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

В Челябинске 18 марта отмечают восьмую годовщину возвращения Республики Крым в состав России. Праздник проходит в рамках фестиваля «Крымская весна». К началу фестиваля в парке Гагарина собралось несколько тысяч жителей, сообщает корреспондент URA.RU.

«Около семи тысяч жители города сегодня пришли в парк Гагарина, чтобы все вместе отпраздновать очередную годовщину присоединение Крыма к России. Народ продолжает прибывать к месту проведения фестиваля», — сообщили URA.RU организаторы акции.

Многие жители города пришли на фестиваль, чтобы выразить поддержку российских военных на Украине. Они принесли с собой флаги с изображением символики спецоперации в виде буквы Z. Слова поддержки прозвучали и с главной сцены фестиваля.

Принять участие в праздновании возвращения Крыма в Россию были приглашены многие творческие коллективы города, в том числе и детские. Дети пели песни о России

Фестиваль «Крымская весна» отмечается каждый год 18 марта во всех городах России. Именно в этот день, по итогам проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города Севастополя.

Жители Челябинска празднуют присоединение Крыма к России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители принесли на фестиваль портрет маршала Георгия Жукова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зрители выразили поддержку российским солдатам на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С главной сцены прозвучали слова поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выступали творческие колллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU