Медведев: ушедшие из РФ компании хотят вернуться, но боятся своих

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Политсовет партии
Иностранные компании ждут возвращения на российский рынок, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“. Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе», — написал Медведев в telegram-канале. Политик также отметил, что запас терпения России ограничен, сейчас задача страны заключается в развитии своего производства.

Ранее экономист Владимир Миловидов рассказал о том, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок РФ в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. К санкциям против РФ присоединились также платежные системы Visa и MasterCard, прекратившие работу с российскими банками. В Кремле назвали массовое введение санкций в отношении российского бизнеса масштабной экономической войной против России.

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Ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“. Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе», — написал Медведев в telegram-канале. Политик также отметил, что запас терпения России ограничен, сейчас задача страны заключается в развитии своего производства. Ранее экономист Владимир Миловидов рассказал о том, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок РФ в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. К санкциям против РФ присоединились также платежные системы Visa и MasterCard, прекратившие работу с российскими банками. В Кремле назвали массовое введение санкций в отношении российского бизнеса масштабной экономической войной против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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