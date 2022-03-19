Медведев: ушедшие из РФ компании хотят вернуться, но боятся своих

19 марта 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“. Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе», — написал Медведев в telegram-канале. Политик также отметил, что запас терпения России ограничен, сейчас задача страны заключается в развитии своего производства. Ранее экономист Владимир Миловидов рассказал о том, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок РФ в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. К санкциям против РФ присоединились также платежные системы Visa и MasterCard, прекратившие работу с российскими банками. В Кремле назвали массовое введение санкций в отношении российского бизнеса масштабной экономической войной против России.