СМИ: власти Великобритании вели пропаганду в российских соцсетях

20 марта 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Власти Британии пытались донести до россиян позицию по Украине через соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британское правительство закупало рекламу в российских социальных сетях для продвижения своей позиции по ситуации на Украине. Об этом говорится в статье газеты The Sunday Telegraph. По данным газеты, центр правительственной информации Великобритании поручал российским рекламным агентствам распространение высказываний премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и других представителей МИД и Минобороны страны касаемо ситуации на Украине, чтобы донести для россиян позицию Лондона, сообщает ТАСС. Издание отмечает, что это было необходимо из-за ограничения доступа в РФ к ряду иностранных соцсетей. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британское правительство закупало рекламу в российских социальных сетях для продвижения своей позиции по ситуации на Украине. Об этом говорится в статье газеты The Sunday Telegraph. По данным газеты, центр правительственной информации Великобритании поручал российским рекламным агентствам распространение высказываний премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и других представителей МИД и Минобороны страны касаемо ситуации на Украине, чтобы донести для россиян позицию Лондона, сообщает ТАСС. Издание отмечает, что это было необходимо из-за ограничения доступа в РФ к ряду иностранных соцсетей. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации».