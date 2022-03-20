СМИ: власти Великобритании вели пропаганду в российских соцсетях

Британское правительство закупало рекламу в российских социальных сетях для продвижения своей позиции по ситуации на Украине. Об этом говорится в статье газеты The Sunday Telegraph.
По данным газеты, центр правительственной информации Великобритании поручал российским рекламным агентствам распространение высказываний премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и других представителей МИД и Минобороны страны касаемо ситуации на Украине, чтобы донести для россиян позицию Лондона, сообщает ТАСС. Издание отмечает, что это было необходимо из-за ограничения доступа в РФ к ряду иностранных соцсетей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации».
Британское правительство закупало рекламу в российских социальных сетях для продвижения своей позиции по ситуации на Украине. Об этом говорится в статье газеты The Sunday Telegraph. По данным газеты, центр правительственной информации Великобритании поручал российским рекламным агентствам распространение высказываний премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и других представителей МИД и Минобороны страны касаемо ситуации на Украине, чтобы донести для россиян позицию Лондона, сообщает ТАСС. Издание отмечает, что это было необходимо из-за ограничения доступа в РФ к ряду иностранных соцсетей. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации».