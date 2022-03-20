Мэр из ХМАО прокомментировал нападение стаи собак на охранника

21 марта 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Собаки, напавшие на охранника в Нижневартовска, были не бездомными Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Инцидент с нападением собак на охранника в Нижневартовске произошел на частной производственной базе, а животных нельзя назвать бездомными. Об этом глава города Дмитрий Кощенко заявил во время брифинга журналистам, передает корреспондент URA.RU. «Во-первых ситуация произошла на частной базе, завода строительных материалов. По предварительной информации, собаки все-таки жили и их подкармливали. Первичные факторы говорят о том, что собаки не относились в прямом смысле к бездомным. Они содержались на базе, но не надлежаще. Когда служба отлова приехала, то выяснилось, что собаки не стерилизованные, не чипированные, а самое главное — незарегистрированные», — прокомментировал Кощенко. Он также добавил, что в ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность». Ранее URA.RU сообщало, что нижневартовского охранника едва не разорвала стая собак. В результате нападения мужчина оказался в реанимации с множественными рваными ранами по всему телу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Инцидент с нападением собак на охранника в Нижневартовске произошел на частной производственной базе, а животных нельзя назвать бездомными. Об этом глава города Дмитрий Кощенко заявил во время брифинга журналистам, передает корреспондент URA.RU. «Во-первых ситуация произошла на частной базе, завода строительных материалов. По предварительной информации, собаки все-таки жили и их подкармливали. Первичные факторы говорят о том, что собаки не относились в прямом смысле к бездомным. Они содержались на базе, но не надлежаще. Когда служба отлова приехала, то выяснилось, что собаки не стерилизованные, не чипированные, а самое главное — незарегистрированные», — прокомментировал Кощенко. Он также добавил, что в ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность». Ранее URA.RU сообщало, что нижневартовского охранника едва не разорвала стая собак. В результате нападения мужчина оказался в реанимации с множественными рваными ранами по всему телу.