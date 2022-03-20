Мэр из ХМАО прокомментировал нападение стаи собак на охранника

Инцидент с нападением собак на охранника в Нижневартовске произошел на частной производственной базе, а животных нельзя назвать бездомными. Об этом глава города Дмитрий Кощенко заявил во время брифинга журналистам, передает корреспондент URA.RU.
«Во-первых ситуация произошла на частной базе, завода строительных материалов. По предварительной информации, собаки все-таки жили и их подкармливали. Первичные факторы говорят о том, что собаки не относились в прямом смысле к бездомным. Они содержались на базе, но не надлежаще. Когда служба отлова приехала, то выяснилось, что собаки не стерилизованные, не чипированные, а самое главное — незарегистрированные», — прокомментировал Кощенко.
Он также добавил, что в ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность».
Ранее URA.RU сообщало, что нижневартовского охранника едва не разорвала стая собак. В результате нападения мужчина оказался в реанимации с множественными рваными ранами по всему телу.
Инцидент с нападением собак на охранника в Нижневартовске произошел на частной производственной базе, а животных нельзя назвать бездомными. Об этом глава города Дмитрий Кощенко заявил во время брифинга журналистам, передает корреспондент URA.RU. «Во-первых ситуация произошла на частной базе, завода строительных материалов. По предварительной информации, собаки все-таки жили и их подкармливали. Первичные факторы говорят о том, что собаки не относились в прямом смысле к бездомным. Они содержались на базе, но не надлежаще. Когда служба отлова приехала, то выяснилось, что собаки не стерилизованные, не чипированные, а самое главное — незарегистрированные», — прокомментировал Кощенко. Он также добавил, что в ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность». Ранее URA.RU сообщало, что нижневартовского охранника едва не разорвала стая собак. В результате нападения мужчина оказался в реанимации с множественными рваными ранами по всему телу.