В челябинских ресторанах выросли цены на импортный алкоголь

Импортный алкоголь подорожал на 30% (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В ресторанах Челябинска цены на импортные алкогольные напитки выросли на треть. Об этом сообщили URA.RU читатели.

«Были на выходных в одном из ресторанов на „Белом рынке“. Импортный алкоголь вырос в цене на 30%, отечественный предложили по прежним ценам. Объяснили происходящее проблемами с логистикой», — рассказал URA.RU читатель.

«Мы пока держимся, но в ближайшем времени ожидается рост на спиртные напитки зарубежного производства. Ориентировочно — от 30% до 40%. О повышении отпускных цен предупреждают поставщики», — частично подтвердил эту информацию Александр Одольский, управляющий комплексом «Мегаполис», где функционируют несколько заведений общепита.

Рост цен в РФ начался после введения западными странами нескольких пакетов антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию по денацификации Украины. Лидеры США и ЕС неоднократно заявляли, что эти меры должны негативно сказаться не только на российской экономике, но и на социальной сфере — ударив в буквальном смысле слова по каждой семье и отдельно взятому гражданину РФ.