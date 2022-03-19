19 марта 2022
18 марта 2022
17 марта 2022

В челябинских ресторанах выросли цены на импортный алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана Grain. Екатеринбург, ресторан grain
Импортный алкоголь подорожал на 30% (фото из архива) Фото:
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В ресторанах Челябинска цены на импортные алкогольные напитки выросли на треть. Об этом сообщили URA.RU читатели.

«Были на выходных в одном из ресторанов на „Белом рынке“. Импортный алкоголь вырос в цене на 30%, отечественный предложили по прежним ценам. Объяснили происходящее проблемами с логистикой», — рассказал URA.RU читатель.

«Мы пока держимся, но в ближайшем времени ожидается рост на спиртные напитки зарубежного производства. Ориентировочно — от 30% до 40%. О повышении отпускных цен предупреждают поставщики», — частично подтвердил эту информацию Александр Одольский, управляющий комплексом «Мегаполис», где функционируют несколько заведений общепита.

Рост цен в РФ начался после введения западными странами нескольких пакетов антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию по денацификации Украины. Лидеры США и ЕС неоднократно заявляли, что эти меры должны негативно сказаться не только на российской экономике, но и на социальной сфере — ударив в буквальном смысле слова по каждой семье и отдельно взятому гражданину РФ.

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В ресторанах Челябинска цены на импортные алкогольные напитки выросли на треть. Об этом сообщили URA.RU читатели. «Были на выходных в одном из ресторанов на „Белом рынке“. Импортный алкоголь вырос в цене на 30%, отечественный предложили по прежним ценам. Объяснили происходящее проблемами с логистикой», — рассказал URA.RU читатель. «Мы пока держимся, но в ближайшем времени ожидается рост на спиртные напитки зарубежного производства. Ориентировочно — от 30% до 40%. О повышении отпускных цен предупреждают поставщики», — частично подтвердил эту информацию Александр Одольский, управляющий комплексом «Мегаполис», где функционируют несколько заведений общепита. Рост цен в РФ начался после введения западными странами нескольких пакетов антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию по денацификации Украины. Лидеры США и ЕС неоднократно заявляли, что эти меры должны негативно сказаться не только на российской экономике, но и на социальной сфере — ударив в буквальном смысле слова по каждой семье и отдельно взятому гражданину РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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