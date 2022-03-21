21 марта 2022

Власти Екатеринбурга экономят на собственном большом юбилее

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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург
В ноябре 2022-го гордуме Екатеринбурга исполнится 235 лет Фото:

Дума Екатеринбурга отложила размещение большой экспозиции про историю городской власти, приуроченной к 235-летию представительного органа. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии и подтвердил вице-спикер гордумы Виктор Тестов, курирующий проект.

Экспозицию хотели разместить на площадях думы в ближайшие недели. Несмотря на ограничение доступа в здание администрации, выставку смогли бы посетить все желающие горожане, уточнил Тестов.

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«Нам удалось собрать уникальные архивные материалы, был готов подробный план их презентации — в том числе с использованием интерактивных панелей. Но, поскольку техника существенно подорожала, решили перенаправить средства на обеспечение оперативной работы думы. Выставка, таким образом, отложена до лучших времен. Жизнь ставит новые — более важные — задачи, которые нужно решать сегодня», — рассказал депутат.

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Дума Екатеринбурга отложила размещение большой экспозиции про историю городской власти, приуроченной к 235-летию представительного органа. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии и подтвердил вице-спикер гордумы Виктор Тестов, курирующий проект. Экспозицию хотели разместить на площадях думы в ближайшие недели. Несмотря на ограничение доступа в здание администрации, выставку смогли бы посетить все желающие горожане, уточнил Тестов. «Нам удалось собрать уникальные архивные материалы, был готов подробный план их презентации — в том числе с использованием интерактивных панелей. Но, поскольку техника существенно подорожала, решили перенаправить средства на обеспечение оперативной работы думы. Выставка, таким образом, отложена до лучших времен. Жизнь ставит новые — более важные — задачи, которые нужно решать сегодня», — рассказал депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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