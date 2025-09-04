Компания ЕВРАЗ подвела итоги летней оздоровительной кампании 2025 года, в ходе которой на организацию отдыха для сотрудников и их детей было выделено более 530 миллионов рублей. Благодаря данной инициативе порядка 7 тысяч работников предприятий компании и членов их семей смогли провести летний период в санаториях и здравницах. Подробности — в материале URA.RU.
Сотрудники компании, а также их дети, отдыхали в санатории «Аврора» и пансионате «Головинка» в Лазаревском, а также в пансионате «Зори Ставрополья» в Пятигорске. Традиционно востребованными остаются санаторные учреждения Урала и Пермского края: «Леневка», «Зеленый мыс», «Демидково», «Ключи», «Увильды». Для детей работников были организованы смены в корпоративных лагерях «Баранчинские огоньки» и «Чайка», а также в детских лагерях «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский».
Компания компенсирует сотрудникам до 90% стоимости путевок. Для отдельных категорий — многодетных семей и работников, занятых на вредных производствах — предусмотрена возможность бесплатного предоставления путевок. При выборе мест для отдыха руководство компании уделяет особое внимание уровню медицинской инфраструктуры, вопросам безопасности, качеству питания и разнообразию досуговых программ.
«Нам очень важно обеспечить качественный отдых для наших сотрудников и их детей, — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона „Урал“ Сергей Селькин. „Для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления в наших детских лагерях компания ежегодно выделяет средства на ремонт корпусов, благоустройство территории, спортивных площадок и помещений для проведения массовых мероприятий. В 2025 году компания направила на содержание детских лагерей „Чайка“ и „Баранчинские огоньки“ более 110 млн рублей“.
Предприятие стабильно входит в число крупнейших работодателей регионов присутствия. По данным исследования ANCOR, в 2025 году компания вновь заняла лидирующие позиции по уровню привлекательности и узнаваемости среди промышленных предприятий Кемеровской и Свердловской областей. В текущем году организация дважды повышал заработную плату сотрудникам — в январе и мае, что суммарно составило рост на 10%.
В 2025 году компания продолжает реализацию корпоративной программы «Здоровье», провела модернизацию системы питания на предприятиях, а также запустила обновленную жилищную программу для персонала. Общий объем инвестиций в развитие социальных проектов в текущем году составит 3,2 миллиарда рублей. Системная поддержка сотрудников и их семей, улучшение условий труда и отдыха, а также развитие инфраструктуры свидетельствуют о приверженности корпорации долгосрочному сотрудничеству с коллективом и повышению качества жизни в регионах деятельности компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!