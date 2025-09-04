Екатеринбуржца отправили в СИЗО за нацистские граффити

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, обвиняемого в причастности к «Русскому добровольческому корпусу» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Сегодня Чкаловский районный суд определил меру пресечения стороннику организации „Русский добровольческий корпус“ (признана террористической организацией и запрещена в России), причастному к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ», — сообщил источник РИА Новости. Меру пресечения избрали на месяц и 18 дней.
Фигурант был задержан накануне в Екатеринбурге. Он рисовал граффити в поддержку террористической организации. У мужчины также обнаружили татуировки экстремистского содержания.
*признана террористической организацией и запрещена в России
