Челябинские мэры потеряли 100 млн рублей

Более 100 млн рублей потеряли муниципалитеты Челябинской области в 2021 году из-за плохой работы местных властей. Об этом сообщили 24 марта URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.
«В прошлом году объектами контроля недополучено 101,7 млн рублей. Из них 100 млн рублей — это потери местных бюджетов в четырех проверенных муниципальных образованиях», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в КСП, основных причин недополучения доходов две. Первая — отсутствие мер принудительного взыскания задолженности по платежам от использования муниципального имущества и земли. Вторая — занижение выкупной стоимости муниципального имущества и земельных участков, в том числе реализация земли без проведения торгов.
При этом возможность взыскать 70,6 млн рублей уже потеряна. Это вызвано пропуском сроков исковой давности, ликвидацией или банкротством должников.
Более 100 млн рублей потеряли муниципалитеты Челябинской области в 2021 году из-за плохой работы местных властей. Об этом сообщили 24 марта URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «В прошлом году объектами контроля недополучено 101,7 млн рублей. Из них 100 млн рублей — это потери местных бюджетов в четырех проверенных муниципальных образованиях», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как пояснили в КСП, основных причин недополучения доходов две. Первая — отсутствие мер принудительного взыскания задолженности по платежам от использования муниципального имущества и земли. Вторая — занижение выкупной стоимости муниципального имущества и земельных участков, в том числе реализация земли без проведения торгов. При этом возможность взыскать 70,6 млн рублей уже потеряна. Это вызвано пропуском сроков исковой давности, ликвидацией или банкротством должников.