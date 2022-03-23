Челябинские мэры потеряли 100 млн рублей

В четырех проверенных ревизорами челябинских муниципалитетах недосчитались 100 млн рублей потенциальных доходов бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 100 млн рублей потеряли муниципалитеты Челябинской области в 2021 году из-за плохой работы местных властей. Об этом сообщили 24 марта URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«В прошлом году объектами контроля недополучено 101,7 млн рублей. Из них 100 млн рублей — это потери местных бюджетов в четырех проверенных муниципальных образованиях», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в КСП, основных причин недополучения доходов две. Первая — отсутствие мер принудительного взыскания задолженности по платежам от использования муниципального имущества и земли. Вторая — занижение выкупной стоимости муниципального имущества и земельных участков, в том числе реализация земли без проведения торгов.

При этом возможность взыскать 70,6 млн рублей уже потеряна. Это вызвано пропуском сроков исковой давности, ликвидацией или банкротством должников.