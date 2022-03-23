Источник: почему освободили «похоронного короля» Екатеринбурга

Полиция отпустила Глухова, задержав только его охранника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Криминального авторитета Анатолия Глухова, чью прошлую деятельность связывают с организованным преступным сообществом «Уралмаш», освободили, поскольку не нашли в его действиях состава преступления. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Глухова задерживали за банальную драку. Сам он из замеса вышел, вся ответственность легла на охранника, который дрался», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в действиях Глухова не нашли состава преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), поэтому в отношении авторитета дело прекратили.

По версии полицейских, задерживавших Глухова 21 марта, он нанес тяжкий вред здоровью незнакомому человеку, который занял парковочное место авторитета. Избитого свердловчанина доставили в больницу с проломленной головой.

По словам источников агентства, Глухов в прошлом состоял в организованном преступном сообществе «Уралмаш», которому помогал по части похоронных услуг. Инсайдеры связывают его деятельность с криминальными схемами на кладбищах Екатеринбурга, благодаря которым он получил десятки миллионов рублей.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

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