23 марта 2022

Источник: почему освободили «похоронного короля» Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Полиция отпустила Глухова, задержав только его охранника Фото:

Криминального авторитета Анатолия Глухова, чью прошлую деятельность связывают с организованным преступным сообществом «Уралмаш», освободили, поскольку не нашли в его действиях состава преступления. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Глухова задерживали за банальную драку. Сам он из замеса вышел, вся ответственность легла на охранника, который дрался», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в действиях Глухова не нашли состава преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), поэтому в отношении авторитета дело прекратили.

По версии полицейских, задерживавших Глухова 21 марта, он нанес тяжкий вред здоровью незнакомому человеку, который занял парковочное место авторитета. Избитого свердловчанина доставили в больницу с проломленной головой.

По словам источников агентства, Глухов в прошлом состоял в организованном преступном сообществе «Уралмаш», которому помогал по части похоронных услуг. Инсайдеры связывают его деятельность с криминальными схемами на кладбищах Екатеринбурга, благодаря которым он получил десятки миллионов рублей.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Криминального авторитета Анатолия Глухова, чью прошлую деятельность связывают с организованным преступным сообществом «Уралмаш», освободили, поскольку не нашли в его действиях состава преступления. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Глухова задерживали за банальную драку. Сам он из замеса вышел, вся ответственность легла на охранника, который дрался», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в действиях Глухова не нашли состава преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), поэтому в отношении авторитета дело прекратили. По версии полицейских, задерживавших Глухова 21 марта, он нанес тяжкий вред здоровью незнакомому человеку, который занял парковочное место авторитета. Избитого свердловчанина доставили в больницу с проломленной головой. По словам источников агентства, Глухов в прошлом состоял в организованном преступном сообществе «Уралмаш», которому помогал по части похоронных услуг. Инсайдеры связывают его деятельность с криминальными схемами на кладбищах Екатеринбурга, благодаря которым он получил десятки миллионов рублей. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...