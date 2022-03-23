Югорчанка отправила труп собаки на Урал, чтобы доказать убийство

Жительнице Пыть-Яха Лилии Исламовой пришлось отправить труп своей собаки на медэкспертизу в Екатеринбург, чтобы доказать полицейским, что животное умерло не от коронавируса, а было убито. Исламова утверждает, что силовики отказывались возбуждать уголовное дело по факту смерти животного, хотя стрелявший еще в день убийства животного якобы во всем сознался.
«Моего пса Бабона застрелили на вечерней прогулке. Я очень испугалась, вызвала полицию. А потом начались семь кругов ада — сначала рентген и ветеринарное заключение в Сургуте, которое в полиции к сведению не приняли. Полицейские мне заявили, мол, вдруг собака умерла от коронавируса — нужно вскрытие. Мне пришлось отправить тело Бабона в Екатеринбург на экспертизу», — говорит Исламова.
Вскоре пришли результаты вскрытия — собака застрелена. За эту услугу Исламова заплатила 31 тысячу рублей. Через месяц, изучив материалы экспертизы, полиция Пыть-Яха все же возбудила уголовное дело по 245 статье УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель), а саму женщину признали пострадавшей стороной. При этом Исламова утверждает, что стрелявший мужчина еще в день убийства сознался в содеянном. Также женщина добавляет, что после гибели собаки ее детям понадобилась помощь психолога. «Дети до сих пор хотят, чтобы собака вдруг оказалась жива, а я не могу им объяснить природу этой жестокости. Сейчас наше дело передано в суд, мы ждем справедливого наказания для стрелка», — добавила Исламова. Женщина также сообщила, что намерена взыскать с соседа моральный ущерб. В полиции ХМАО получить оперативный комментарий по этому поводу не удалось: там не ответили на звонок журналиста URA.RU.
Жительнице Пыть-Яха Лилии Исламовой пришлось отправить труп своей собаки на медэкспертизу в Екатеринбург, чтобы доказать полицейским, что животное умерло не от коронавируса, а было убито. Исламова утверждает, что силовики отказывались возбуждать уголовное дело по факту смерти животного, хотя стрелявший еще в день убийства животного якобы во всем сознался. «Моего пса Бабона застрелили на вечерней прогулке. Я очень испугалась, вызвала полицию. А потом начались семь кругов ада — сначала рентген и ветеринарное заключение в Сургуте, которое в полиции к сведению не приняли. Полицейские мне заявили, мол, вдруг собака умерла от коронавируса — нужно вскрытие. Мне пришлось отправить тело Бабона в Екатеринбург на экспертизу», — говорит Исламова. Вскоре пришли результаты вскрытия — собака застрелена. За эту услугу Исламова заплатила 31 тысячу рублей. Через месяц, изучив материалы экспертизы, полиция Пыть-Яха все же возбудила уголовное дело по 245 статье УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель), а саму женщину признали пострадавшей стороной. При этом Исламова утверждает, что стрелявший мужчина еще в день убийства сознался в содеянном. Также женщина добавляет, что после гибели собаки ее детям понадобилась помощь психолога. «Дети до сих пор хотят, чтобы собака вдруг оказалась жива, а я не могу им объяснить природу этой жестокости. Сейчас наше дело передано в суд, мы ждем справедливого наказания для стрелка», — добавила Исламова. Женщина также сообщила, что намерена взыскать с соседа моральный ущерб. В полиции ХМАО получить оперативный комментарий по этому поводу не удалось: там не ответили на звонок журналиста URA.RU.