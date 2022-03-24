Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к россиянам

25 марта 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

В G7 не обвиняют жителей России в происходящем Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к народу России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе. «Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним. Это президент (РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин и его правительство и сторонники, в том числе режим (Александра — прим. URA.RU) Лукашенко в Белоруссии, кто навязал эту войну и ее последствия россиянам, и это их решение, которое пятнает историю российского народа», — сообщается в заявлении. Давление на Россию началось после объявления Путиным о проведении спецоперации на Украине. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к народу России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе. «Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним. Это президент (РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин и его правительство и сторонники, в том числе режим (Александра — прим. URA.RU) Лукашенко в Белоруссии, кто навязал эту войну и ее последствия россиянам, и это их решение, которое пятнает историю российского народа», — сообщается в заявлении. Давление на Россию началось после объявления Путиным о проведении спецоперации на Украине. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.