24 марта 2022

Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к россиянам

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В G7 не обвиняют жителей России в происходящем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к народу России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе.

«Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним. Это президент (РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин и его правительство и сторонники, в том числе режим (Александра — прим. URA.RU) Лукашенко в Белоруссии, кто навязал эту войну и ее последствия россиянам, и это их решение, которое пятнает историю российского народа», — сообщается в заявлении.

Давление на Россию началось после объявления Путиным о проведении спецоперации на Украине. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

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Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к народу России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе. «Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним. Это президент (РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин и его правительство и сторонники, в том числе режим (Александра — прим. URA.RU) Лукашенко в Белоруссии, кто навязал эту войну и ее последствия россиянам, и это их решение, которое пятнает историю российского народа», — сообщается в заявлении. Давление на Россию началось после объявления Путиным о проведении спецоперации на Украине. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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