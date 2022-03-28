Северная Македония высылает пять российских дипломатов

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Российские дипломаты должны покинуть Македонию в течение пяти дней Фото:
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Власти Северной Македонии решили выслать пять российских дипломатов. Об этом сообщило северомакедонское информационное агентство MIA.

«Посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в понедельник в министерство иностранных дел для вручения дипломатической ноты, в которой пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата», — сообщает агентство MIA. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны в течение пяти дней.

Ранее в РФ составили список недружественных государств. В правительстве России подписали распоряжение. Документ опубликован на сайте кабмина. В него вошли страны, которые выступают против специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В перечень вошла, в том числе, Македония.

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Власти Северной Македонии решили выслать пять российских дипломатов. Об этом сообщило северомакедонское информационное агентство MIA. «Посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в понедельник в министерство иностранных дел для вручения дипломатической ноты, в которой пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата», — сообщает агентство MIA. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны в течение пяти дней. Ранее в РФ составили список недружественных государств. В правительстве России подписали распоряжение. Документ опубликован на сайте кабмина. В него вошли страны, которые выступают против специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В перечень вошла, в том числе, Македония.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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