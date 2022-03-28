Патрушев: США продолжают работу Третьего рейха

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Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай, портрет
США продолжают традиции Третьего рейха с экспериментами над людьми, заявил Патрушев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.

Он отметил, что РФ сейчас заканчивает сбор доказательств в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала „достойным“ продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — передают слова Патрушева РИА «Новости».

Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверены в российском министерстве. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США.

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США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. Он отметил, что РФ сейчас заканчивает сбор доказательств в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала „достойным“ продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — передают слова Патрушева РИА «Новости». Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверены в российском министерстве. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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