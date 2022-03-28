Патрушев: США продолжают работу Третьего рейха

США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.
Он отметил, что РФ сейчас заканчивает сбор доказательств в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала „достойным“ продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — передают слова Патрушева РИА «Новости».
Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверены в российском министерстве. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США.
США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. Он отметил, что РФ сейчас заканчивает сбор доказательств в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала „достойным“ продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — передают слова Патрушева РИА «Новости». Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверены в российском министерстве. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США.