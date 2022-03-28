Власти Тюмени рассказали о судьбе мегапроектов в условиях санкций

Строительство дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени планируется завершить в течение трех лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все запланированные на 2022 год работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов дорожной инфраструктуры Тюмени будут выполнены. Об этом со ссылкой на слова главы города Руслана Кухарука сообщает официальный сайт тюменской администрации. Так, несмотря на международные санкции, введенные против России, продолжится реализация мегапроекта по возведению транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

«Будут продолжены работы по строительству одного из знаковых объектов — транспортной развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы. Руслан Николаевич напомнил: в рамках открытия рабочего движения на первом этапе реализации строительства объекта представители компании „Мостострой-11“ сообщили о готовности выполнить мероприятия в более сжатые сроки. Он обратил внимание коллег, что с учетом этого обстоятельства необходимо убедиться в том, чтобы ничто не помешало исполнению обязательств», — сообщает официальный сайт городской администрации.

В этом году деньги на строительство развязки будут выделены в рамках инфраструктурного кредита. В дальнейшем, финансирование будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Кроме того, в Тюмени продолжится строительство и реконструкция других крупных объектов дорожной инфраструктуры города.

Санкционное давление на Россию со стороны международного сообщества продолжается с начала «нулевых». Оно значительно обострилось на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что реальная цель ограничений, введенных западными лидерами — отмена России, запрет ее культуры, а также табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.

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