Звезда «Уральских пельменей» оценила удар Уилла Смита на «Оскаре»

Во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар», голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку про его жену Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева поддержала американского актера Уилла Смита. Накануне, 28 марта, во время 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе, Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку про его жену.

Ведущий премии Крис Рок сравнил жену Уилла Смита с персонажем Деми Мур в фильме «Солдат Джейн», в котором главная героиня была обрита наголо. В последнее время жена актера страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, которое ведет к выпадению волос.

Участница «Уральских пельменей» уверена, что Смит поступил по-мужски. По мнению девушки, извиняться перед ведущим кинозвезде не стоило. «Хватит ровнять „отсутствие чувства юмора“ и издевательство над людьми. На мой субъективный взгляд, поступил абсолютно правильно. Потом зачем-то начал извиняться — не понимаю, за что? Все нормальные мужики поступили бы также», — заявила актриса у себя в telegram-канале.

Однако после получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» актер принес ведущему свои извинения. При этом Смит расплакался и заявил, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в оскароносном фильме.