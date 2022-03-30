Основатель «Азова»* подтвердил, что бойцы полка — националисты

30 марта 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Основатель полка «Азов»* признался, что многие бойцы являются националистами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие бойцы украинского полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) являются националистами. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Украины, основатель полка Андрей Билецкий. «Большинство бойцов „Азова“ патриотичны, многие из них националисты. Большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди почитаемых гражданами героев является Степан Бандера. „Азов“ является хребтом обороны Мариуполя, в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов», — рассказал он газете Financial Times. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны, ВС РФ уже нанесли поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, а также уничтожили 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен на территории РФ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многие бойцы украинского полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) являются националистами. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Украины, основатель полка Андрей Билецкий. «Большинство бойцов „Азова“ патриотичны, многие из них националисты. Большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди почитаемых гражданами героев является Степан Бандера. „Азов“ является хребтом обороны Мариуполя, в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов», — рассказал он газете Financial Times. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны, ВС РФ уже нанесли поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, а также уничтожили 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен на территории РФ