Основатель «Азова»* подтвердил, что бойцы полка — националисты

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Основатель полка «Азов»* признался, что многие бойцы являются националистами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многие бойцы украинского полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) являются националистами. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Украины, основатель полка Андрей Билецкий.

«Большинство бойцов „Азова“ патриотичны, многие из них националисты. Большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди почитаемых гражданами героев является Степан Бандера. „Азов“ является хребтом обороны Мариуполя, в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов», — рассказал он газете Financial Times.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны, ВС РФ уже нанесли поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, а также уничтожили 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен на территории РФ

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Многие бойцы украинского полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) являются националистами. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Украины, основатель полка Андрей Билецкий. «Большинство бойцов „Азова“ патриотичны, многие из них националисты. Большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди почитаемых гражданами героев является Степан Бандера. „Азов“ является хребтом обороны Мариуполя, в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов», — рассказал он газете Financial Times. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны, ВС РФ уже нанесли поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, а также уничтожили 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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