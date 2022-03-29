Последствия атаки устранили за 20 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейший хостинг-провайдер Урала NetAngels подвергся масштабной DDoS-атаке, в результате которой оказались недоступны многие сайты (всего на хостинге размещены 35 тысяч сайтов). К моменту публикации работу хостинга восстановили.

«К сожалению, наши сервисы подверглись массированной DDoS-атаке», — сообщили в NetAngels в 14:23. Через 20 минут появилось другое объявление: «Мы устранили все проблемы и восстановили сервисы. Сейчас все серверы и сайты должны работать в привычном режиме».

Портал E1.ru утверждает, что среди пострадавших ресурсов — сайт городской администрации. Однако в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что проблем не наблюдали.