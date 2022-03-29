29 марта 2022

Хакеры устроили массовую атаку на екатеринбургские сайты. Среди них — портал мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интернет. Екатеринбург, сеть, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица, компьютер, хакер
Последствия атаки устранили за 20 минут Фото:

Крупнейший хостинг-провайдер Урала NetAngels подвергся масштабной DDoS-атаке, в результате которой оказались недоступны многие сайты (всего на хостинге размещены 35 тысяч сайтов). К моменту публикации работу хостинга восстановили.

«К сожалению, наши сервисы подверглись массированной DDoS-атаке», — сообщили в NetAngels в 14:23. Через 20 минут появилось другое объявление: «Мы устранили все проблемы и восстановили сервисы. Сейчас все серверы и сайты должны работать в привычном режиме».

Портал E1.ru утверждает, что среди пострадавших ресурсов — сайт городской администрации. Однако в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что проблем не наблюдали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Крупнейший хостинг-провайдер Урала NetAngels подвергся масштабной DDoS-атаке, в результате которой оказались недоступны многие сайты (всего на хостинге размещены 35 тысяч сайтов). К моменту публикации работу хостинга восстановили. «К сожалению, наши сервисы подверглись массированной DDoS-атаке», — сообщили в NetAngels в 14:23. Через 20 минут появилось другое объявление: «Мы устранили все проблемы и восстановили сервисы. Сейчас все серверы и сайты должны работать в привычном режиме». Портал E1.ru утверждает, что среди пострадавших ресурсов — сайт городской администрации. Однако в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что проблем не наблюдали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...