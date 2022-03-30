В Челябинской области обезвредили 272 лидера и участника ОПГ

Михаил Скоков отчитался перед ЗСО об уровне преступности в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2021 году обезвредили 272 лидера и активного участника организованных преступных группировок. Это следует из отчета начальника ГУ МВД по региону Михаила Скокова, розданного депутатам законодательного собрания на сессии 31 марта.

«Пресечена деятельность 272 лидеров и активных участников организованных групп, в том числе ликвидирована деятельность шести организованных преступных сообществ. Вместе с тем уровень криминальных проявлений в Челябинской области остается высоким. Количество зарегистрированных преступлений в 2021 году увеличилось на 3,1 процента и составило 65299 преступлений», — говорится в отчете.

Сам Скоков, выступая перед депутатами, этих цифр не называл, но отметил, что главк в Челябинской области в ранжире всех показателей занимает в РФ 54 место, что, по его словам, «ниже среднего». При этом уровень доверия к полиции в регионе остается одним из самых низких в России. Приходится перестраивать работу ГУ МВД, чтобы изменить негативную ситуацию. В числе таких мер — новый регламент реагирования на сообщения о преступлениях. Теперь полиция должна выезжать на место ЧП в течение трех минут после регистрации вызова.

Отвечая на вопрос депутата ЗСО Валерия Колокольцева об обеспечении кадрами, Скоков отметил, что неукомплектованность кадрами в полиции региона составляет 9%. При этом, по словам генерала, чем выше недокомплект, тем больше кадровая текучка, так как на сотрудников ложится дополнительная нагрузка. Генерал заявил, что в главке предпринимаются все усилия, чтобы заполнить вакансии.

Это был первый отчет Скокова перед ЗСО. На службу в Челябинске он заступил с 10 января. Отчет был принят единогласно.

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