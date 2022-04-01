Медведев призвал полностью запретить ввоз продуктов с Запада

01 апреля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Медведев: Россия должна позаботиться о своей продовольственной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия должна расширить список запрещенной для ввоза из недружественных стран сельскохозяйственной продукции в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — написал Медведев в Telegram. Также зампредседателя Совбеза обозначил, что приоритет в поставках продовольствия необходимо отдавать внутреннему рынку, устанавливая контроль над ценами. Политик предложил поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным России странам за рубли и их национальную продукцию в согласованных пропорциях. Западные страны начали вводить жесткие санкции против России из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объяснял, что санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. По словам главы государства, предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна расширить список запрещенной для ввоза из недружественных стран сельскохозяйственной продукции в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — написал Медведев в Telegram. Также зампредседателя Совбеза обозначил, что приоритет в поставках продовольствия необходимо отдавать внутреннему рынку, устанавливая контроль над ценами. Политик предложил поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным России странам за рубли и их национальную продукцию в согласованных пропорциях. Западные страны начали вводить жесткие санкции против России из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объяснял, что санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. По словам главы государства, предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран.