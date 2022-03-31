Цены на «Бархатные ручки» и «Чистую линию» удивили пермяков

Цены остались на прежнем уровне, хотя их обещали поднять Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В пермских магазинах товары брендов компании Unilever не подорожали. Хотя накануне ритейлер обещал повысить цены с 1 апреля. Предполагалось, что стоимость товаров должна была вырасти до 45%. Корреспондент URA.RU сравнил цены 25 марта и 1 апреля.

«Цены остались на том же уровне. Например, дезодорант Axe по-прежнему стоит 359,90 рублей. Крем „Бархатные ручки“ стоят 94,99 рублей, как и неделю назад», — рассказал корреспондент URA.RU.

На прежнем уровне остались цены и других брендов компании Unilever: Domestos, Dove, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Tresemme, «Золотой стандарт», Cif, Clear, Rexona, Camay, «100 рецептов красоты» и другие. Некоторые позиции можно купить даже дешевле, чем обычно. К примеру, на зубную пасту «Лесной бальзам» в сети магазинов «Пятерочка» стоит скидка 45%.

Руководство компании Unilever сообщило о повышении цен на свою продукцию в российских магазинах от 10 до 45% в связи с изменением ситуации на рынке и логистическими сложностями. Многие товары в российских магазинах подорожали после введения санкций западных стран. Это их ответ на проведение спецоперации РФ на территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

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