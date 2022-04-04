В Челябинске объяснили, почему выросли цены на садовые участки

Жители собираются активно засаживать дачные участки «борщевым набором» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции спровоцировали в Челябинске повышенный спрос на дачно-садовую недвижимость. Цены на садовые участки в регионе выросли на 20 процентов. Об этом URA.RU сообщил председатель челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев.

«Из-за западных санкций жители Челябинска стали задумываться над продовольственной безопасностью. С просьбой приобрести садовый участок к нам обращается много людей и звонят риелторы. Из-за повышенного спроса цены на садовые участки выросли на 20%», — рассказал URA.RU Толкачев.

По словам председателя регионального «Союза садоводов», если в прошлом году садовый участок с домиком, грядками и плодовыми деревьями в Челябинске можно было купить за 600-700 тыс. рублей, то сейчас такой участок продают за один миллион рублей. К лету, по мнению Толкачева, цены на садовые участки должны стабилизироваться.

Толкачев отметил, что садоводы самостоятельно производят около 50% потребляемых овощей и фруктов. Ожидается, что из-за санкций жители региона будут активно засаживать свои шесть соток так называемым «борщевым набором» — томатами, огурцами, капустой, свеклой и морковью.

«Недавно министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин заявил, что он против, чтобы южноуральцы сажали картошку. Парадокс в том, что садоводы не являются конкурентами агрохолдингов. Огороды под картошку уже давно ушли в прошлое, а на шести сотках много картошки не вырастишь, хотя сажать ее конечно будут», — заявил Толкачев.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России беспрецедентные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду. Из-за введенных санкций цены на продукты первой необходимости в стране резко выросли.

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