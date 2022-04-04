04 апреля 2022

В пермских магазинах начали продавать собачье шампанское и пиво

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусор, собаки, бездомные животные, дворняги, оскал, забор, бутылка от пива
Напитки — безалкогольные и даже полезные Фото:

В пермских магазинах товаров для животных появилось шампанское и пиво для собак. Такие необычные лакомства заметили пермяки и выложили в соцсети.

«В магазинах товаров для домашних питомцев появилось шампанское и пиво для собак со вкусом колбасы. Ну хоть кто-то догадался сделать правильный вкус пива», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Бывальцев.

Напитки пермяк увидел в одном из сетевых магазинов «Мой зверь» в Перми. На сайте ритейлера товаров для животных указано, что напитки-лакомства — безалкогольные. Они являются дополнительным источником полезных нутриентов, имеют тонизирующий эффект. Как одно из преимуществ собачьего шампанского и пива производители указали «идеальный способ отметить праздник вместе со своим питомцем». При этом стоит такое собачье шампанское — как настоящее.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Челябинской области показал, как приготовить в домашних условия сухой собачий корм. Мастер-класс он выложил в свои соцсетях.

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В пермских магазинах товаров для животных появилось шампанское и пиво для собак. Такие необычные лакомства заметили пермяки и выложили в соцсети. «В магазинах товаров для домашних питомцев появилось шампанское и пиво для собак со вкусом колбасы. Ну хоть кто-то догадался сделать правильный вкус пива», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Бывальцев. Напитки пермяк увидел в одном из сетевых магазинов «Мой зверь» в Перми. На сайте ритейлера товаров для животных указано, что напитки-лакомства — безалкогольные. Они являются дополнительным источником полезных нутриентов, имеют тонизирующий эффект. Как одно из преимуществ собачьего шампанского и пива производители указали «идеальный способ отметить праздник вместе со своим питомцем». При этом стоит такое собачье шампанское — как настоящее. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Челябинской области показал, как приготовить в домашних условия сухой собачий корм. Мастер-класс он выложил в свои соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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