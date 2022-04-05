05 апреля 2022
04 апреля 2022

Власти ЯНАО нашли способ экономить на работе с НКО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, бумаги
Власти ЯНАО сэкономят бумагу в работе с НКО Фото:

Власти ЯНАО откажутся от заключения соглашений с негосударственными поставщиками соцуслуг на бумаге. Все договоры перейдут в электронный формат. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Соглашения с НКО будут заключаться исключительно в электронном виде. Это сократит сроки оформления соглашений, поставщикам больше не потребуется затрачивать денежные средства на пересылку подписанного бумажного документа», — говорится в пояснении пресс-службы правительства ЯНАО к документу.

Отмечается, что НКО также смогут не предоставлять бумаги об оказанных услугах при условии, что они подтверждены «Единой картой жителя Ямала». Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

«Единая карта жителя Ямала» основана на платежной системе «Мир». На ней находится вся информация с бумажных носителей получателей мер соцподдержки. В марте 2021 года система начала работать в регионе.

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Власти ЯНАО откажутся от заключения соглашений с негосударственными поставщиками соцуслуг на бумаге. Все договоры перейдут в электронный формат. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Соглашения с НКО будут заключаться исключительно в электронном виде. Это сократит сроки оформления соглашений, поставщикам больше не потребуется затрачивать денежные средства на пересылку подписанного бумажного документа», — говорится в пояснении пресс-службы правительства ЯНАО к документу. Отмечается, что НКО также смогут не предоставлять бумаги об оказанных услугах при условии, что они подтверждены «Единой картой жителя Ямала». Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. «Единая карта жителя Ямала» основана на платежной системе «Мир». На ней находится вся информация с бумажных носителей получателей мер соцподдержки. В марте 2021 года система начала работать в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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