06 апреля 2022

Экс-губернатор Пермского края попал под санкции США

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
США внесли Юрия Трутнева в обновленный санкционный список Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели персональные санкции против бывшего губернатора Пермского края Юрия Трутнева. Сейчас он занимает пост вице-премьера правительства РФ — полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Обновленный санкционный список опубликован минфином США.

«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Трутнев Юрий Петрович, Россия», — говорится на сайте американского ведомства. В обновленном списке также значатся мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации президента РФ Антон Вайно и министр финансов РФ Антон Силуанов. Ограничения коснулись бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева, а также действующего главы кабмина Михаила Мишустина.

Санкционное давление на российских чиновников, бизнесменов и предприятия Запад усилил после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее проведение — вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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США ввели персональные санкции против бывшего губернатора Пермского края Юрия Трутнева. Сейчас он занимает пост вице-премьера правительства РФ — полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Обновленный санкционный список опубликован минфином США. «Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Трутнев Юрий Петрович, Россия», — говорится на сайте американского ведомства. В обновленном списке также значатся мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации президента РФ Антон Вайно и министр финансов РФ Антон Силуанов. Ограничения коснулись бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева, а также действующего главы кабмина Михаила Мишустина. Санкционное давление на российских чиновников, бизнесменов и предприятия Запад усилил после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее проведение — вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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