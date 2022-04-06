Экс-губернатор Пермского края попал под санкции США

США внесли Юрия Трутнева в обновленный санкционный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели персональные санкции против бывшего губернатора Пермского края Юрия Трутнева. Сейчас он занимает пост вице-премьера правительства РФ — полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Обновленный санкционный список опубликован минфином США.

«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Трутнев Юрий Петрович, Россия», — говорится на сайте американского ведомства. В обновленном списке также значатся мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации президента РФ Антон Вайно и министр финансов РФ Антон Силуанов. Ограничения коснулись бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева, а также действующего главы кабмина Михаила Мишустина.

Санкционное давление на российских чиновников, бизнесменов и предприятия Запад усилил после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее проведение — вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.