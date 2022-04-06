Бренд 12 STOREEZ снижает цены из-за ослабления доллара

Покупатели 12 STOREEZ смогут вернуть переплату за те вещи, которые приобрели в период падения рубля Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Бренд одежды 12 STOREEZ из Екатеринбурга заявил, что снижает цены, а также готов вернуть покупателям деньги в виде бонусов за те вещи, которые они купили в период повышения цен. Об этом компания заявила в своем Telegram-канале.

«Снижаем цены на более 600 моделей. Если вы купили вещи в период с 3 марта по 7 апреля, а теперь цена на эти изделия ниже, мы вернем разницу баллами на ваш бонусный счет», — говорится в сообщении 12 STOREEZ. Возврат можно оформить с 7 по 21 апреля. Для этого необходимо прислать номер чека или заказа, а также сообщить свой номер телефона на почту компании или в мессенджер.

Как объясняют представители бренда, снижение цен связано с тем, что произошло укрепление рубля. В начале марта в 12 STOREEZ подняли цены из-за резкого обесценивания российской валюты и роста себестоимости изделий. «Сейчас нам удалось приобрести валюту по хорошему курсу и усреднить себестоимость текущей и поступающей коллекций на более низком уровне», — сообщила компания. Снижать цены планируется от 10 до 30% — в зависимости от модели одежды и особенностей ее производства.

Ранее Московская биржа сообщила, что курс доллара опустился ниже 75 рублей. При этом с конца февраля доллар стоил не меньше 80 рублей и достигал отметки 110 рублей. Укрепить российскую валюту удалось после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран. Скачок иностранной валюты произошел на фоне начала спецоперации на Украине, которая ведется с 24 февраля. Целью российской армии является борьба с геноцидом против русских на Донбассе.

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