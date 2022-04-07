Ледяная глыба в центре Екатеринбурга едва не убила горожанина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроме льда, с крыши обвалился кирпич Фото:

В центре Екатеринбурга с крыши объекта культурного наследия регионального значения на Карла Либкнехта, 9 сорвалась ледяная глыба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проходивший в этот момент рядом со зданием.

«Прямо перед носом свалилась ледяная глыба [с крыши корпуса УрГПУ]. Буквально 5 секунд, и на нас бы упала», — сетует корреспондент агентства. Кроме льда, с крыши упал и кирпич.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных дворов Екатеринбурга на автомобиль свалился кусок льда. В результате у иномарки помялась крыша. В последние недели в Екатеринбурге прослеживаются перепады температур, в связи с чем днем снег тает, а ночью замерзает вновь. Горожане уже жаловались в редакцию URA.RU на снегопады и гололедицу.

Фото:
Фото:
Кирпич, свалившийся вместе со льдом
Фото:

Если вы стали свидетелем или пострадали от срыва льда с крыш, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В центре Екатеринбурга с крыши объекта культурного наследия регионального значения на Карла Либкнехта, 9 сорвалась ледяная глыба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проходивший в этот момент рядом со зданием. «Прямо перед носом свалилась ледяная глыба [с крыши корпуса УрГПУ]. Буквально 5 секунд, и на нас бы упала», — сетует корреспондент агентства. Кроме льда, с крыши упал и кирпич. Ранее сообщалось, что в одном из центральных дворов Екатеринбурга на автомобиль свалился кусок льда. В результате у иномарки помялась крыша. В последние недели в Екатеринбурге прослеживаются перепады температур, в связи с чем днем снег тает, а ночью замерзает вновь. Горожане уже жаловались в редакцию URA.RU на снегопады и гололедицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...