Кроме льда, с крыши обвалился кирпич Фото: корреспондент URA.RU

В центре Екатеринбурга с крыши объекта культурного наследия регионального значения на Карла Либкнехта, 9 сорвалась ледяная глыба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проходивший в этот момент рядом со зданием.

«Прямо перед носом свалилась ледяная глыба [с крыши корпуса УрГПУ]. Буквально 5 секунд, и на нас бы упала», — сетует корреспондент агентства. Кроме льда, с крыши упал и кирпич.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных дворов Екатеринбурга на автомобиль свалился кусок льда. В результате у иномарки помялась крыша. В последние недели в Екатеринбурге прослеживаются перепады температур, в связи с чем днем снег тает, а ночью замерзает вновь. Горожане уже жаловались в редакцию URA.RU на снегопады и гололедицу.

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Кирпич, свалившийся вместе со льдом Фото: корреспондент URA.RU

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