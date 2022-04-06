Минобороны РФ рассказало о героизме пермяка на Украине

Героизм подполковника отметили в Минобороны России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России рассказали о героизме уроженца Пермского края, подполковника Станислава Хохлова. Он обеспечил безопасность передвижения колонны российских войск, добыл ценные разведданные и смог сорвать готовящиеся со стороны украинских радикалов провокации, отмечается на сайте Минобороны РФ.

«Скрытно передвигаясь ночью по лесополосе, Станислав Хохлов обнаружил тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов. Незаметно подобравшись к охранению противника, десантники под руководством Хохлова совершили огневой налет. Часть радикалов была уничтожена», — говорится на сайте.

Спустя несколько дней пермяк участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. Был ранен, по продолжил выполнять боевые задачи.

Станислав Хохлов родился в городе Соликамске в семье кадрового офицера, рассказал URA.RU близкий родственник пермяка Эдуард Егоров. Впоследствии вместе с отцом и братом он переехал в Краснокамск.

«Здесь [в Краснокамске] он жил, учился, окончил музыкальную школу по классу гитары и потом для себя решил пойти по стопам отца-офицера. В 13 лет поступил в Нахимовское училище в Санкт-Петербурге. После окончания училища решал, куда дальше поступать, хотел даже в Магадан, в институт морской пехоты, но выбрал училище ВДВ в Рязани», — сказал Егоров. По его словам, Хохлов также принимал участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии (2008 год) и операции по присоединению Крыма к РФ (2014 год).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и избавление жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей, отмечал президент России Владимир Путин.

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