Петра Яна поддержали флешмобом тысячи работников «Сима-ленда»

В концертном зале «Сима-лента» провели зарядку в поддержку Петра Яна шесть тысяч екатеринбуржцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядка шести тысяч человек вышли на зарядку в поддержку чемпиона UFC Петра Яна из бойцовского клуба «Архангел Михаил» (базируется в Академии единоборств РМК, Екатеринбург) утром 8 апреля в концертном зале «Сима-ленда». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Рано утром 8 апреля в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты, под который чемпион UFC Петр Ян выходит на свои поединки», — говорится в сообщении. Кроме того, в концертном зале во время флешмоба транслировали лучшие моменты выступлений Петра Яна в UFC.

Помимо поддержки свердловского бойца флешмобом, в Екатеринбурге разместили баннеры с подписью «Одна команда — одна цель». Уточняется, что неравнодушные болельщики вышли поддержать Яна после разгоревшейся перепалки между российским бойцом и американцем Алджамейном Стерлингом на пресс-конференции вечером 7 апреля. Как уточняет пресс-служба Академии, Ян отреагировал на провокации Стерлинга спокойно, отшутившись, что если он его тронет, то американец тут же вызовет полицию. Бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоится 10 апреля в американском городе Джексонвилль в 8 утра по времени Екатеринбурга.