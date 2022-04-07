Синоптики ХМАО предупреждают о резких перепадах температуры

В ХМАО ожидаются резкие скачки температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на выходных ожидается резкое похолодание до -20 градуса ночью. При этом днем, в некоторых районах региона, температура поднимется до +13 градусов. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Местами небольшой снег. Температура 9 апреля ночью -10, -15 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем 0, -5 градусов, по западным районам +1, +6 градусов. 10 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью до -15 градусов, по крайнему востоку до -20 градусов, днем до +13 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске температура на выходных составит от -4 до +1 градуса днем. При этом ночью опустится до 17 градусов ниже нуля. В субботу ожидается ясная погода без осадков, в воскресенье будет пасмурно и ветер с порывами до 11 м/с.

В Сургуте ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура в субботу составит -7 градусов, а в воскресенье поднимется до +1 градуса. Ночью ожидается похолодание до 17 градусов ниже нуля. Ветер с порывами до 9 м/с.

В Нижневартовске на выходных температура днем не поднимется выше нуля, в городе ожидается температура минус 4-6 градусов. Ночью же придет похолодание до -20 градусов. Ожидается переменная облачность и ветер до 10 м/с.