В НПФ предупредили о риске уменьшения пенсионных выплат

09 апреля 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Чем больше продолжительность жизни, тем ниже выплаты накопительной пенсии, уточнил в НПФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для расчета размера накопительной пенсии используется показатель возраста дожития, который определяется на основе статистических данных о средней продолжительности жизни россиян. И чем выше этот показатель, тем ниже размер пенсионных выплат, рассказала генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина. До 2021 года, в связи с ростом продолжительности жизни россиян, ожидаемый период выплаты пенсии увеличивался на 6 месяцев каждый год. Однако в конце прошлого года был сохранен показатель за 2021 год, — 22 года. Размер накопительной пенсии рассчитывается путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты. «Соответственно увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии», — объяснила Касина агентву «Прайм». В России пенсионеры имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. Заявление на оформление пенсионных накоплений можно подать женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам при наступлении 60 лет. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что в 2022 году будет принят закон о реформе накопительных пенсий. Предлагается три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами. Еще в 2016 году Минфин и ЦБ предложили обновить систему накопительных пенсий. Речь шла о так называемом Индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), передает телеканал 360. Затем эта концепция перешла в идею создать Гарантированный пенсионный план (ГПП), подразумевающий добровольное участие граждан, напоминает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для расчета размера накопительной пенсии используется показатель возраста дожития, который определяется на основе статистических данных о средней продолжительности жизни россиян. И чем выше этот показатель, тем ниже размер пенсионных выплат, рассказала генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина. До 2021 года, в связи с ростом продолжительности жизни россиян, ожидаемый период выплаты пенсии увеличивался на 6 месяцев каждый год. Однако в конце прошлого года был сохранен показатель за 2021 год, — 22 года. Размер накопительной пенсии рассчитывается путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты. «Соответственно увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии», — объяснила Касина агентву «Прайм». В России пенсионеры имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. Заявление на оформление пенсионных накоплений можно подать женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам при наступлении 60 лет. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что в 2022 году будет принят закон о реформе накопительных пенсий. Предлагается три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами. Еще в 2016 году Минфин и ЦБ предложили обновить систему накопительных пенсий. Речь шла о так называемом Индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), передает телеканал 360. Затем эта концепция перешла в идею создать Гарантированный пенсионный план (ГПП), подразумевающий добровольное участие граждан, напоминает RT.